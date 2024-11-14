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İzmit'te faciadan dönüldü: TIR'ın yükleri köprüden düştü!

İzmit'te faciadan dönüldü: TIR'ın yükleri köprüden düştü!

14.11.2024 | 17:32

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, bir TIR'ın yükleri köprüden aşağıya düşerek korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, viraja hızlı girince yükler bariyerleri kırarak köprünün altına savruldu. Şans eseri, yüklerin düştüğü anda aşağıda bulunan yan yolda, herhangi bir aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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