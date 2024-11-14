İzmit'te faciadan dönüldü: TIR'ın yükleri köprüden düştü!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, bir TIR'ın yükleri köprüden aşağıya düşerek korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, viraja hızlı girince yükler bariyerleri kırarak köprünün altına savruldu. Şans eseri, yüklerin düştüğü anda aşağıda bulunan yan yolda, herhangi bir aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:08
İzmit'te faciadan dönüldü: TIR'ın yükleri köprüden düştü! 14.11.2024 | 17:32
06:00
Beyoğlu'nda feci ölüm: Tamir etmeye çalıştığı asansör üzerine düştü | Video 14.11.2024 | 16:23
06:06
05:15
Tekel bayi cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi | Video 14.11.2024 | 13:53
05:52
04:10
Çinli Tao, zurnacıyla düet yaptı, folklor ekibiyle halay çekti | Video 14.11.2024 | 12:57
05:07
İşçiler grevde! Buca'nın caddeleri çöp ve kokudan geçilmiyor | Video 14.11.2024 | 12:24
00:13
Tartıştığı motokuryeyi cadde ortasında yumrukladı | Video 14.11.2024 | 12:24
00:57
Kuzen cinayetinde görüntüler ortaya çıktı | Video 14.11.2024 | 12:24
02:56
Kağıthane'de şüpheli ölüm! Silahla başından vurulmuş halde bulundu | Video 14.11.2024 | 10:49
03:13
Kızların kavgasını erkekler ayıramadı | Video 14.11.2024 | 10:48
01:23
Sarıyer’de ev sahibi gürültü kavgasında kiracısını silahla vurdu | Video 14.11.2024 | 10:48
01:18
02:38
Karısını kemerle boğarak öldürdü, çatıya çıkıp intihar etmek istedi | Video 14.11.2024 | 10:48
02:44
Esenyurt’ta halı saha turnuvasında maç sonu ortalık karıştı | Video 14.11.2024 | 10:47
00:22
07:18
01:20
11:41
Ankara'da vahşeti yaşadı! Evine dönen akademisyene köpekler saldırdı | Video 14.11.2024 | 09:59