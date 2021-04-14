İzmit'te kız çocuklarının arkadan fotoğrafını çeken sapığa kadınlardan tepki kamerada! Vatandaşlardan feci dayak

İzmit'te cep telefonunun kamerasıyla kadınların arkasından yanaşarak fotoğraflarını çeken K.A. (50), esnaflar tarafından darp edildi. Telefonundan çok sayıda kadın fotoğrafı çıktığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı.

Olay bugün öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. İddiaya göre K.A., sokakta yürüyen 15 yaşındaki bir kız çocuğun arkadan fotoğrafını çekti. İsmi öğrenilemeyen kadının olaya müdahale etmesinin ardından esnaf K.A.'yı sokak üzerinde darbetti. Olayı görenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, K.A.'yı gözaltına alarak cep telefonuna el koydu. K.A.'nın cep telefonunda genç kadınların arkadan çekilmiş fotoğrafları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.