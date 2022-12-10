Video Yaşam İzmit'te marinada 2 yat ile 1 tekne yandı | Video
İzmit'te marinada 2 yat ile 1 tekne yandı | Video

İzmit'te marinada 2 yat ile 1 tekne yandı | Video

10.12.2022 | 11:28

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İZMİT'te marinada demirli 2 motor yat ile 1 teknede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken yat ve tekneler kullanılmaz hale geldi.

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Yangın gece saatlerinde İzmit Marina'da meydana geldi. 2 motor yat ve 1 teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. 2 motor yat ile 1 tekne kullanılmaz hale gelirken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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