İzmit'te marinada 2 yat ile 1 tekne yandı | Video

İZMİT'te marinada demirli 2 motor yat ile 1 teknede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken yat ve tekneler kullanılmaz hale geldi.

Yangın gece saatlerinde İzmit Marina'da meydana geldi. 2 motor yat ve 1 teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. 2 motor yat ile 1 tekne kullanılmaz hale gelirken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.