İzmit'te maskeli oyuncak bebek, ekipleri harekete geçirdi | Video

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağacın altına bırakılan maskeli oyuncak bebek, polis ekiplerini harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan bebekte herhangi bir patlayıcı madde izine rastlanmadı.
Bursa'da infaz ve koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik saldırı, İstanbul'da ise TÜGVA binasında yaşanan patlamanın ardından önlemlerini arttıran polis ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bez bebeğin bulunduğu alandaki binalar ise boşaltıldı. Geni güvenlik önlemi alan ekipler bomba imha ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı bomba imha ekipleri tarafından, bez bebek kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatılan bez bebekte herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı.