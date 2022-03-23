İzmit’te tünelde feci zincirleme kaza: 3 kamyon birbirine girdi! | Video

İZMİT'te, TEM Otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 10.30 sıralarında, TEM Otoyolu Gültepe Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Kerim Doğan idaresindeki kamyon trafik yoğunluğu nedeniyle aniden yavaşlayan Halil Kılıç idaresindeki TIR'a arkadan, İbrahim Çeker idaresindeki kamyon ise kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yaralanan sürücü İbrahim Çeker'i araç içerisinden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çeker, Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.