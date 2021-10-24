İznik surlarında ceset bulundu: 2 gözaltı

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Bursa’nın İznik ilçesinde dün gece 30 yaşında ki bir kişinin tarihi surlarda cesedi bulundu. Şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay gün gece 23.30'da iznik sahil yolunda bulunan tarihi senato sarayı mevkiinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri surlarda Yenişehir nüfusuna kayıtlı Faruk Kartalmış (30) 'a ait ceset buldu. Olay yerine çok sayıda sağlık emniyet ve sağlık görevlisi sevk edildi. Genç adamın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Cesedi bulunan Faruk Kartalmış'ın hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilirken emniyet olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.