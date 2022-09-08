İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı, çatı alev alev yandı | Video

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 katlı binanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çatının alevlere teslim olduğu anlar saniye saniye kaydedildi.
Alevlere teslim olan çatıda şans eseri yaralanan olmadı, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.