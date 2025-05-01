Video Yaşam Jandarma 170 saat kamera görüntüsünü inceleyip, şüphelileri yakaladı | Video
Jandarma 170 saat kamera görüntüsünü inceleyip, şüphelileri yakaladı | Video

Jandarma 170 saat kamera görüntüsünü inceleyip, şüphelileri yakaladı | Video

01.05.2025 | 12:10

Aydın’ın Didim ilçesinde emlak ofisinin kurşunlanmasının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri 115 güvenlik kamerasından 170 saat güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayla ilgili olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde 09 Nisan 2025 günü M.S.(43) isimli şahsa ait emlak ofisine kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından ateşli silah ateş edilmesi olayı meydana geldi. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Akbük Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından meydana gelen olay ile ilgili detaylı araştırma ve inceleme başlatıldı. Şüphelilerin muhtemel kaçış güzergahları üzerinde bulunan 115 adet güvenlik kamera kaydı yaklaşık 170 saat detaylı incelenmesi sonucu kullandıkları motosiklet, ekipman ve ikametleri tespit edildi.

29 Nisan 2025 günü gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 ikamet, 1 işyeri, 2 araçta adli arama gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda E.T. (30) ve Y.A. (28) isimli olayın şüphelileri ve şüpheliler ile bağlantısı olan, yer ve imkan sağlayan M.F.E.(32) ve E.K.(26) isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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