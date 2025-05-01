Jandarma 170 saat kamera görüntüsünü inceleyip, şüphelileri yakaladı | Video
Aydın’ın Didim ilçesinde emlak ofisinin kurşunlanmasının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri 115 güvenlik kamerasından 170 saat güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayla ilgili olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.
29 Nisan 2025 günü gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 ikamet, 1 işyeri, 2 araçta adli arama gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda E.T. (30) ve Y.A. (28) isimli olayın şüphelileri ve şüpheliler ile bağlantısı olan, yer ve imkan sağlayan M.F.E.(32) ve E.K.(26) isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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