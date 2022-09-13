Video Yaşam Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı | Video
Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı | Video

Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı | Video

13.09.2022 | 11:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı | Video 02:00
Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı | Video 13.09.2022 | 11:59
Diş teknisyenini yaralayan 3 şahıs yakalandı | Video 02:05
Diş teknisyenini yaralayan 3 şahıs yakalandı | Video 13.09.2022 | 11:58
Gaziantep’te araçtan 60 litre sahte alkol çıktı | Video 00:17
Gaziantep'te araçtan 60 litre sahte alkol çıktı | Video 13.09.2022 | 11:58
Silahlı kavgayı çevik kuvvet ekibi önledi: 1 yaralı | Video 01:22
Silahlı kavgayı çevik kuvvet ekibi önledi: 1 yaralı | Video 13.09.2022 | 11:46
Fatih’te otomobilden inen 3 kişi, tartıştıkları şahsı tekme tokat dövdü | Video 02:56
Fatih'te otomobilden inen 3 kişi, tartıştıkları şahsı tekme tokat dövdü | Video 13.09.2022 | 11:46
FETÖ’ye bir operasyon daha… 12 gözaltı var! | Video 00:35
FETÖ’ye bir operasyon daha… 12 gözaltı var! | Video 13.09.2022 | 11:36
Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video 00:08
Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video 13.09.2022 | 11:36
Adana’da kıskançlık vahşeti! Dini nikahlı kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti | Video 03:27
Adana'da kıskançlık vahşeti! Dini nikahlı kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti | Video 13.09.2022 | 11:23
İzmir’de 8 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 02:15
İzmir'de 8 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 11:23
Eminönü’nde esnaflar arasında silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada | Video 04:35
Eminönü'nde esnaflar arasında silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada | Video 13.09.2022 | 11:03
İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı | Video 01:27
İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı | Video 13.09.2022 | 10:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Eylül 2022 Salı atv izle! | Video 11:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Eylül 2022 Salı atv izle! | Video 13.09.2022 | 10:43
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 29 gözaltı | Video 01:04
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 29 gözaltı | Video 13.09.2022 | 10:39
Büyükçekmece’de tekne yanaştırma cinayeti! O anlar kamerada | Video 01:52
Büyükçekmece'de tekne yanaştırma cinayeti! O anlar kamerada | Video 13.09.2022 | 09:52
Tekirdağ’da yayaya çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 01:28
Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 13.09.2022 | 09:20
İstanbul’da DEAŞ’a finansal destek sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı | Video 01:44
İstanbul'da DEAŞ'a finansal destek sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı | Video 13.09.2022 | 09:20
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı | Video 00:48
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı | Video 13.09.2022 | 09:05
Van’da değişik suçların faili oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı | Video 02:12
Van’da değişik suçların faili oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı | Video 13.09.2022 | 09:05
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı | Video 04:44
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı | Video 13.09.2022 | 09:05
Kadıköy Belediyesi işçileri grev kararı aldı | Video 01:22
Kadıköy Belediyesi işçileri grev kararı aldı | Video 13.09.2022 | 01:15

İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen düzensiz göçmenlere yönelik, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 32 ayrı operasyonda toplam 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, 30 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Bayındır, Bergama, Buca, Çeşme, Karaburun, Dikili, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Foça, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen 32 ayrı operasyonda, 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakalandı. Operasyonlarda, olaylarda kullanılan 1 kamyon, 3 ticari taksi, 4 minibüs ve 1 otomobile de el konuldu.

GÖÇMEN ÇOCUKLAR BOYA YAPARAK EĞLENDİ
Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarma tarafından su ve besin ihtiyacı karşılanarak ilçe jandarma komutanlıklarında ağırlandı. Göçmen çocuklar ise Uluslararası Göç Örgütü yetkilileri tarafından dağıtılan boyama kitabı ve boyalarla vakit geçirdi. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu toplam 794 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Öte yandan operasyonlarda gözaltına alınan 7 organizatör de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA