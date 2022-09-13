Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı | Video

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İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen düzensiz göçmenlere yönelik, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 32 ayrı operasyonda toplam 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakalandı.
GÖÇMEN ÇOCUKLAR BOYA YAPARAK EĞLENDİ
Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarma tarafından su ve besin ihtiyacı karşılanarak ilçe jandarma komutanlıklarında ağırlandı. Göçmen çocuklar ise Uluslararası Göç Örgütü yetkilileri tarafından dağıtılan boyama kitabı ve boyalarla vakit geçirdi. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu toplam 794 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Öte yandan operasyonlarda gözaltına alınan 7 organizatör de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.