Video Yaşam Jandarma 80 saatlik görüntüleri izledi, hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video

Jandarma 80 saatlik görüntüleri izledi, hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video

Jandarma 80 saatlik görüntüleri izledi, hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video
09.07.2021 | 13:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarma 80 saatlik görüntüleri izledi, hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video 01:17
Jandarma 80 saatlik görüntüleri izledi, hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video 09.07.2021 | 13:54
Topladığı hurda parçaları robot heykeline dönüştürüyor | Video 02:46
Topladığı hurda parçaları robot heykeline dönüştürüyor | Video 09.07.2021 | 13:30
Bebeklerin biberonuna fare zehri koymuş! Ankara'daki vahşette kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 02:10
Bebeklerin biberonuna fare zehri koymuş! Ankara'daki vahşette kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 09.07.2021 | 13:39
Tonluk tosunlar alıcılarını bekliyor | Video 03:20
Tonluk tosunlar alıcılarını bekliyor | Video 09.07.2021 | 13:30
Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı | Video 03:48
Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı | Video 09.07.2021 | 13:15
Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan 68 yaşındaki kişinin durumu kritik | Video 03:32
Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan 68 yaşındaki kişinin durumu kritik | Video 09.07.2021 | 13:15
Kıyafetlerine kadar gasp ettiler, yarı çıplak biçimde arabadan attılar | Video 01:32
Kıyafetlerine kadar gasp ettiler, yarı çıplak biçimde arabadan attılar | Video 09.07.2021 | 13:19
Müslüman olan Alman vatandaşının duygulandıran 'İslam toprağı' vasiyeti! Adıyaman'da mezar başında 8 yıldır her Cuma günü... 03:32
Müslüman olan Alman vatandaşının duygulandıran 'İslam toprağı' vasiyeti! Adıyaman'da mezar başında 8 yıldır her Cuma günü... 09.07.2021 | 12:42
Ankara'da 1 tonluk kurbanlık boğanın kalp masajı ile kurtarılma anı kamerada! 03:57
Ankara'da 1 tonluk kurbanlık boğanın kalp masajı ile kurtarılma anı kamerada! 09.07.2021 | 12:42
Hatay'da erkek doktordan kadın doktora darp olayında karar! 04:56
Hatay'da erkek doktordan kadın doktora darp olayında karar! 09.07.2021 | 11:58
Afganistan'da ateşkes görüşmeleri! Taliban'dan flaş açıklama Görüşmeler başarılı olursa... 01:52
Afganistan'da ateşkes görüşmeleri! Taliban'dan flaş açıklama "Görüşmeler başarılı olursa..." 09.07.2021 | 12:07
Taksici, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı | Video 02:39
Taksici, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı | Video 09.07.2021 | 11:46
Şoför ve yolcu kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:33
Şoför ve yolcu kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.07.2021 | 11:45
Kadıköy’de değnekçilik yapan şahıs sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı | Video 00:43
Kadıköy’de değnekçilik yapan şahıs sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı | Video 09.07.2021 | 11:26
Kocaeli'de halk otobüsü şoföründen yolcuya feci dayak kamerada 01:33
Kocaeli'de halk otobüsü şoföründen yolcuya feci dayak kamerada 09.07.2021 | 11:22
Esenyurt’ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu | Video 03:25
Esenyurt’ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu | Video 09.07.2021 | 11:08
Görenler hayret ediyor! 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor | Video 03:37
Görenler hayret ediyor! 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor | Video 09.07.2021 | 11:09
Ankara'da çöp krizi | Video 02:56
Ankara'da çöp krizi | Video 09.07.2021 | 11:15
İzmir'de teknedeki 5 kişinin yardımına deniz polisi yetişti 01:46
İzmir'de teknedeki 5 kişinin yardımına deniz polisi yetişti 09.07.2021 | 10:20
Avrupa hayali kuran Hintli göçmen canını zor kurtardı | Video 02:26
Avrupa hayali kuran Hintli göçmen canını zor kurtardı | Video 09.07.2021 | 10:43

Osmaniye'de jandarma ekipleri, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayına karışan şüpheliyi, 80 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek yakaladı.  Gözaltına alınan K.K. (42) sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kadirli İlçesinde meydana gelen bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timleri'nce (JASAT) oluşturulan özel ekip, şüphelinin yakalanması için bölgedeki 80 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Çalınan malzemeler, yaklaşık 1 ay süreli yapılan takip sonucunda, hurda malzeme satın alan işyerine otomobil ile getirildiği belirlendi. Adrese yapılan baskında çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi. Kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi K.K., ise kısa sürede yakalandı. Uyuşturucu, tehdit ve basit yaralama suçlarından kaydı bulunan zanlı, Jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA