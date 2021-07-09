Jandarma 80 saatlik görüntüleri izledi, hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video

Osmaniye'de jandarma ekipleri, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayına karışan şüpheliyi, 80 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek yakaladı. Gözaltına alınan K.K. (42) sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kadirli İlçesinde meydana gelen bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timleri'nce (JASAT) oluşturulan özel ekip, şüphelinin yakalanması için bölgedeki 80 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Çalınan malzemeler, yaklaşık 1 ay süreli yapılan takip sonucunda, hurda malzeme satın alan işyerine otomobil ile getirildiği belirlendi. Adrese yapılan baskında çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi. Kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi K.K., ise kısa sürede yakalandı. Uyuşturucu, tehdit ve basit yaralama suçlarından kaydı bulunan zanlı, Jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.