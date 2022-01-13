Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
Hindistan'da yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü | Video 13.01.2022 | 17:29
00:29
Antalya'da avcıların karşısına çıkan ayı ile yavrusu kamerada 13.01.2022 | 17:29
10:41
02:14
KKTC'de korkutan hortum | Video 13.01.2022 | 17:10
00:45
01:09
01:22
Vali amcasıyla gezdi, dünyalar onun oldu | Video 13.01.2022 | 17:01
09:12
00:36
Van'da iş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu | Video 13.01.2022 | 16:30
01:32
06:08
02:10
Jandarma aç kalan tilkiyi elleriyle besledi | Video 13.01.2022 | 16:04
02:31
İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı | Video 13.01.2022 | 15:51
03:22
Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada | Video 13.01.2022 | 15:46
04:02
01:04
Afyonkarahisar beyaz örtüyle kaplandı | Video 13.01.2022 | 13:54
03:58
00:42
Kadın girişimcinin imdadına jandarma yetişti | Video 13.01.2022 | 14:40
00:36
Avcılar'da balkona örümcek adam gibi tırmanan hırsız kamerada | Video 13.01.2022 | 14:16
00:23
Antalya’da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı | Video 13.01.2022 | 13:52
Van’ın Başkale ilçesinde görev yapan jandarma trafik personeli, aç kalan tilkiyi elleriyle besledi.
Başkale ilçesinde 2 bin 400 rakımda eksi 22 derece soğuğa rağmen görev yapan jandarma personelleri, hayvanları da unutmuyor. Geçtiğimiz günlerde Van-Hakkâri karayolundaki Bebleşin mevkiindeki trafik kontrol noktasında görevli jandarma personeli, yolda bir tilkinin kendilerine doğru geldiğini fark etti. Tilkinin aç kaldığını düşünen jandarma, hayvanın yanına kadar gitti. Jandarma personelleri kar nedeniyle yiyecek bulamayan ve uzun süre aç kalan tilkiyi elleriyle besledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.