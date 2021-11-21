Jandarma bu kez kazaya değil, mağdurları ziyarete gitti | Video

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez trafik kazasına değil, daha önce kazalarda mağdur olmuş veya aile fertlerini kaybetmiş vatandaşlara ziyarette bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timleri, her yıl kasım ayının üçüncü pazar gününe denk gelen 'Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü' kapsamında il merkezi ve ilçelerde trafik kazasından kendisi ya da ailesi zarar görmüş insanları ziyaret etti. İçişleri Bakanlığınca 'Bu yolda hep birlikteyiz' projesi kapsamında kazaları önlemek amaçlı yoğun çalışmalar yapan Jandarma Trafik Timleri, kaza sonrası zarar görmüş kazazede ve yakınlarını unutmadı. Kazazedelere çiçek götüren, dertlerine ortak olan timler, bu yolda, iyi günde de, kötü günde de beraberiz mesajı verdi.Trafik kazası sonrası yaralanan ya da yakınlarını kaybeden kazazedeler ise trafik kazasında insan faktörünün belirleyici olduğunu, kask takmanın, emniyet kemeri kullanmanın, kurallara uymanın kazalarda acıları azalttığını, biraz dikkatin ve kurallara uymanın kazaları azaltacağını kaydetti.