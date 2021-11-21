Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
Kastamonu'da freni boşalan traktör eve girdi, faciadan dönüldü | Video 21.11.2021 | 17:08
02:27
Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti 21.11.2021 | 16:49
03:48
Küçükçekmece'de silahlı sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.11.2021 | 16:48
03:08
06:23
5 yaşına kadar konuşamadı, şimdi yazmayı öğrendi | Video 21.11.2021 | 16:25
01:26
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır kayalara çarparak durabildi | Video 21.11.2021 | 16:31
01:25
Jandarma bu kez kazaya değil, mağdurları ziyarete gitti | Video 21.11.2021 | 15:59
00:53
İstanbul’da suç örgütüne operasyon... “Hanımağa” gözaltına alındı... 21.11.2021 | 16:01
02:30
Gazipaşa'da uçurtmalar gökyüzünü süsledi | Video 21.11.2021 | 16:01
00:10
01:37
Bitlis’te 63 kaçak göçmen yakalandı! | Video 21.11.2021 | 15:48
06:23
00:30
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.11.2021 | 14:53
05:07
Hamzabeyli'de tır kuyruğu 16 kilometreye ulaştı | Video 21.11.2021 | 15:04
00:29
Yolun karşısına geçmeye çalışan anne kıza kamyon böyle çarptı | Video 21.11.2021 | 14:53
02:25
Üzerine 50 bin arı konuyor, maskesiz çalışıyor | Video 21.11.2021 | 14:53
00:39
01:23
Minibüslerinin üzerine uzanıp korsan taşımacılığa 'hayır' dediler! 21.11.2021 | 15:06
02:04
Malatya’da aç kalan domuzlar şehre indi | Video 21.11.2021 | 14:27
00:35
Şanlıurfa'da elektrik direğindeki patlama anları kamerada | Video 21.11.2021 | 14:19
ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez trafik kazasına değil, daha önce kazalarda mağdur olmuş veya aile fertlerini kaybetmiş vatandaşlara ziyarette bulundu.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timleri, her yıl kasım ayının üçüncü pazar gününe denk gelen 'Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü' kapsamında il merkezi ve ilçelerde trafik kazasından kendisi ya da ailesi zarar görmüş insanları ziyaret etti. İçişleri Bakanlığınca 'Bu yolda hep birlikteyiz' projesi kapsamında kazaları önlemek amaçlı yoğun çalışmalar yapan Jandarma Trafik Timleri, kaza sonrası zarar görmüş kazazede ve yakınlarını unutmadı. Kazazedelere çiçek götüren, dertlerine ortak olan timler, bu yolda, iyi günde de, kötü günde de beraberiz mesajı verdi.
Trafik kazası sonrası yaralanan ya da yakınlarını kaybeden kazazedeler ise trafik kazasında insan faktörünün belirleyici olduğunu, kask takmanın, emniyet kemeri kullanmanın, kurallara uymanın kazalarda acıları azalttığını, biraz dikkatin ve kurallara uymanın kazaları azaltacağını kaydetti.