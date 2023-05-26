Video Yaşam Jandarma deprem nedeniyle sahipsiz kalan hayvanları besledi | Video
Jandarma deprem nedeniyle sahipsiz kalan hayvanları besledi | Video

Jandarma deprem nedeniyle sahipsiz kalan hayvanları besledi | Video

26.05.2023 | 09:33

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri yaşanan asrın felaketi depremler nedeniyle sahipsiz kalan hayvanları unutmayarak beşleme çalışması yaptı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay'da yaşanan depremler nedeniyle sahipsiz kalan evcil ve sokak hayvanları için İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Alahan mahallesinde deprem nedeniyle sahipsiz kalan hayvanlara yanlarında getirdiği mamaları vererek besleme çalışması gerçekleştirdi.

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