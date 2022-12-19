Jandarma ekipleri kaçak avcıların kullandığı bin 50 metre kaçak ağ ele geçirdi | Video

Siirt’te kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü havzasında yasa ve yönetmenliklere uygun olmayan 5 adet toplam bin 50 metre kaçak balık ağı ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı müşterek olarak "Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü' havzasında usulsüz kaçak avcılığın önlenmesi ve motorlu deniz araçları kullanıcılarının vatandaşların emniyetli bir şekilde ulaşımlarını sağlamalarını desteklemek amacıyla kıyı seyri ve önleyici kolluk devriyesi icra edildiği belirtildi. Yapılan kontrol ve denetimlerde, yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan 5 adet toplam bin 50 metre kaçak balık ağı tespit edilmişti. Ele geçirilen balık ağı Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi.Ilısu Baraj gölünde, kaçak avcılığa karşı yürütülen denetimler aralıksız devam edeceği belirtildi.