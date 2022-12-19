Video Yaşam Jandarma ekipleri kaçak avcıların kullandığı bin 50 metre kaçak ağ ele geçirdi | Video
Jandarma ekipleri kaçak avcıların kullandığı bin 50 metre kaçak ağ ele geçirdi | Video

Jandarma ekipleri kaçak avcıların kullandığı bin 50 metre kaçak ağ ele geçirdi | Video

19.12.2022 | 12:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

THY uçağında Dünya Kupası heyecanı | Video 02:58
THY uçağında Dünya Kupası heyecanı | Video 19.12.2022 | 13:39
Kanser yengesinin parasını heba edip adını Ezel Bayraktar olarak değiştirmişti! Müge Anlı ve seyircisinden Tuğba Aslanhan’a destek 04:10
Kanser yengesinin parasını heba edip adını Ezel Bayraktar olarak değiştirmişti! Müge Anlı ve seyircisinden Tuğba Aslanhan'a destek 19.12.2022 | 13:39
Gaziantep’te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 02:24
Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 19.12.2022 | 13:41
Konya’da sis etkili oldu, uçak seferleri iptal edildi | Video 01:28
Konya’da sis etkili oldu, uçak seferleri iptal edildi | Video 19.12.2022 | 12:18
Minibüsçülerin anlaşmazlığa düştü, yolcular mağdur oldu | Video 06:15
Minibüsçülerin anlaşmazlığa düştü, yolcular mağdur oldu | Video 19.12.2022 | 12:46
Vincin bahçe duvarına çarparak yıkması kamerada | Video 02:57
Vincin bahçe duvarına çarparak yıkması kamerada | Video 19.12.2022 | 12:49
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 01:06
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 19.12.2022 | 12:49
Sultangazi’de lastik hırsızı bu kez de deterjan çaldı | Video 05:54
Sultangazi'de lastik hırsızı bu kez de deterjan çaldı | Video 19.12.2022 | 12:46
İstanbul’da nefes kesen balyozlu operasyon kamerada: Uyuşturucu içerken yakalandı | Video 02:56
İstanbul’da nefes kesen balyozlu operasyon kamerada: Uyuşturucu içerken yakalandı | Video 19.12.2022 | 12:46
DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı | Video 01:45
DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı | Video 19.12.2022 | 12:44
Sultangazi’de İETT otobüsleri yolda kaldı | Video 01:58
Sultangazi'de İETT otobüsleri yolda kaldı | Video 19.12.2022 | 12:44
Park halindeki araçların lastiklerini bıçakla böyle patlattı | Video 02:15
Park halindeki araçların lastiklerini bıçakla böyle patlattı | Video 19.12.2022 | 12:51
Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 bininci bölüme imza attı! | Video 10:25
Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 bininci bölüme imza attı! | Video 19.12.2022 | 12:24
Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı! Kahraman Mehmetçik yaşanan o anları anlattı | Video 08:41
Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı! Kahraman Mehmetçik yaşanan o anları anlattı | Video 19.12.2022 | 12:08
Jandarma ekipleri kaçak avcıların kullandığı bin 50 metre kaçak ağ ele geçirdi | Video 00:54
Jandarma ekipleri kaçak avcıların kullandığı bin 50 metre kaçak ağ ele geçirdi | Video 19.12.2022 | 12:18
Fırtına ile Sarıyer sahillerinde oluşan ilginç görüntü dron kamerasına yansıdı | Video 03:02
Fırtına ile Sarıyer sahillerinde oluşan ilginç görüntü dron kamerasına yansıdı | Video 19.12.2022 | 12:11
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 01:06
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 19.12.2022 | 11:39
Müge Anlı’ya canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması! İyi ki doğdun, iyi ki varsın Müge Anlı | Video 04:29
Müge Anlı'ya canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması! "İyi ki doğdun, iyi ki varsın Müge Anlı" | Video 19.12.2022 | 11:33
Sulama kanalından eşek kafası ve sakatatları çıktı | Video 02:17
Sulama kanalından eşek kafası ve sakatatları çıktı | Video 19.12.2022 | 10:41
13 yaşındaki kızı taciz eden şahsı tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 00:34
13 yaşındaki kızı taciz eden şahsı tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 19.12.2022 | 10:58

Siirt’te kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü havzasında yasa ve yönetmenliklere uygun olmayan 5 adet toplam bin 50 metre kaçak balık ağı ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Siirt İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı müşterek olarak "Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü' havzasında usulsüz kaçak avcılığın önlenmesi ve motorlu deniz araçları kullanıcılarının vatandaşların emniyetli bir şekilde ulaşımlarını sağlamalarını desteklemek amacıyla kıyı seyri ve önleyici kolluk devriyesi icra edildiği belirtildi. Yapılan kontrol ve denetimlerde, yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan 5 adet toplam bin 50 metre kaçak balık ağı tespit edilmişti. Ele geçirilen balık ağı Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi.

Ilısu Baraj gölünde, kaçak avcılığa karşı yürütülen denetimler aralıksız devam edeceği belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA