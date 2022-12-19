Jandarma ekipleri kaçak avcıların kullandığı bin 50 metre kaçak ağ ele geçirdi | Video
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Siirt’te kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü havzasında yasa ve yönetmenliklere uygun olmayan 5 adet toplam bin 50 metre kaçak balık ağı ele geçirildi.
Ilısu Baraj gölünde, kaçak avcılığa karşı yürütülen denetimler aralıksız devam edeceği belirtildi.