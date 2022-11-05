Jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı: 4 gözaltı! | Video

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda yurtdışından kaçak yollarla getirdikleri kaçak saat ve şerit metreleri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde açık arttırma ve internet yoluyla satan 4 şahıs yakalandı. Operasyonda dünyaca ünlü saat markalarına ait 372 adet kaçak saat ile 125 bin adet gümrük kaçağı şerit metre ele geçirilirken, konuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.
MEZAT YOLUYLA KAÇAK SAAT SATMIŞLAR
Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahsın Fatih ilçesindeki işyeri tespit edildi. Bu bölgede incelemelerini derinleştiren ekipler şüphelinin yurtdışından kaçak yollarla getirdiği kaçak saatleri işyerinde düzenlediği açık artırma (Mezat) usulüyle sattığını belirledi. Söz konusu işyerine düzenlenen operasyonla şüpheli (M.J.K.) kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, takip edilen araçta yapılan aramalarda; (İ.G.) ve (T.G.) isimli şüpheli şahıslar kaçak saatler ile yakalandı. İşyerinde ve araçta yapılan aramalarda; dünyaca ünlü saat markalarına ait 372 adet kaçak saat ile satıştan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda döviz ele geçirildi.
Yakalanan (M.J.K.), (İ.G.) ve (T.G.) isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin irtibatlı olduğu kişi ya da kişileri yakalama çalışmaları devam ediyor.
GÜMRÜK KAÇAĞI 125 BİN ADET ŞERİT METRE ELE GEÇİRİLDİ
Kaçakçılara göz açtırmayan Jandarma ekiplerince düzenlenen diğer bir operasyonda kaçak yollardan Türkiye'ye soktuğu kaçak malzemeleri İstanbul ili ve Türkiye genelinde internet üzerinden satışa sunarak, haksız kazanç sağlayan şüpheli (B.K.) yakalandı.
Şüpheli (B.K.)'nın Esenler ilçesinde bulunan adresinde yapılan aramalarda 125.000 bin adet gümrük kaçağı şerit metre ele geçirildi. Şüpheli (B.K.) ifadesinin alınmasının ardından adli adliyeye sevk edildi.