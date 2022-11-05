Jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı: 4 gözaltı! | Video

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda yurtdışından kaçak yollarla getirdikleri kaçak saat ve şerit metreleri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde açık arttırma ve internet yoluyla satan 4 şahıs yakalandı. Operasyonda dünyaca ünlü saat markalarına ait 372 adet kaçak saat ile 125 bin adet gümrük kaçağı şerit metre ele geçirilirken, konuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu (M.J.K.) isimli şahsın dünyada isim yapmış markalara ait maddi değeri yüksek olan saatleri kaçak yollarla ülkeye sokarak İstanbul ilinde sattığı bilgisi alındı.Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahsın Fatih ilçesindeki işyeri tespit edildi. Bu bölgede incelemelerini derinleştiren ekipler şüphelinin yurtdışından kaçak yollarla getirdiği kaçak saatleri işyerinde düzenlediği açık artırma (Mezat) usulüyle sattığını belirledi. Söz konusu işyerine düzenlenen operasyonla şüpheli (M.J.K.) kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, takip edilen araçta yapılan aramalarda; (İ.G.) ve (T.G.) isimli şüpheli şahıslar kaçak saatler ile yakalandı. İşyerinde ve araçta yapılan aramalarda; dünyaca ünlü saat markalarına ait 372 adet kaçak saat ile satıştan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda döviz ele geçirildi.Yakalanan (M.J.K.), (İ.G.) ve (T.G.) isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin irtibatlı olduğu kişi ya da kişileri yakalama çalışmaları devam ediyor.Kaçakçılara göz açtırmayan Jandarma ekiplerince düzenlenen diğer bir operasyonda kaçak yollardan Türkiye'ye soktuğu kaçak malzemeleri İstanbul ili ve Türkiye genelinde internet üzerinden satışa sunarak, haksız kazanç sağlayan şüpheli (B.K.) yakalandı.Şüpheli (B.K.)'nın Esenler ilçesinde bulunan adresinde yapılan aramalarda 125.000 bin adet gümrük kaçağı şerit metre ele geçirildi. Şüpheli (B.K.) ifadesinin alınmasının ardından adli adliyeye sevk edildi.