Video Yaşam Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu | Video
Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu | Video

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu | Video

27.11.2023 | 12:17

Karabük’te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ahşap baraka içerisinde ve çevresinde kilolarca esrar ve uyuşturucu madde ile 425 kök kenevir ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde başarılı çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Merkeze bağlı üniversite Mahallesinde icra edilen faaliyette, 4 şahsın kullanımında olduğu tespit edilen ahşap baraka içerisinde ve eklentilerinde uyuşturucu yetiştirildiği ihabrını alan Jandarma istihbarat ve KOM ekipleri bahse konu alana operasyon yaptı. Ekiplerce yapılan arama sonucunda, 21 kilo 915 gram esrar, 425 adet kök kenevir bitkisi, 50 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kilo 510 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 142 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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