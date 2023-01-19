Jandarma evde ayakkabı kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdi | Video
Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir kişi, evinde ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1476 adet sentetik ecza ile yakalandı.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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