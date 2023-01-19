Jandarma evde ayakkabı kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdi | Video 19.01.2023 | 14:14 Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir kişi, evinde ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1476 adet sentetik ecza ile yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü Siber ekibi ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K.(25) adlı şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine yaptıkları takip ve çalışma sonucu evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada ayakkabı kutusu içine gizlenmiş 1476 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.