Jandarma faili meçhul 44 hırsızlık olayını aydınlattı | Video
Gaziantep’te faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarda 44 olay aydınlatılırken, yapılan operasyonlarda 62 kişiyi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 42'si tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 42 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 20 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, sahiplerine tutanak ile teslim etti.
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