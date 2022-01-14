Video Yaşam Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor | Video
Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor | Video

Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor | Video

14.01.2022 | 15:03

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılara göz açtırmıyor. Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, tarihi eser satmak isteyen 3 kişi ellerindeki tarihi eserlerle birlikte yakalandı. Öte yandan, yapılan başka bir operasyonda ise, kaçak içki, sigara ve cep telefonları ele geçirildi.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Çınar ilçesinde 3 kişinin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 63 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları tespit edildi. Jandarma, Çınar ilçesi Şükürlü mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 81 adet gümüş ve bronz sikke ile 3 adet yüzük olmak üzere toplam 84 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Çınar İlçesi Aşağıkonak Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki Yol Kontrol ve Arama Noktası'nda Diyarbakır istikametine seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan kontrolde, 5 bin 11 paket bandrolsüz kaçak sigara, 14 adet kaçak cep telefonu, 24 adet 330 ml. ve 2 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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