Video Yaşam Jandarma Karaman'da kaybolan Ege Kabalak'ın kurtardı

Jandarma Karaman'da kaybolan Ege Kabalak'ın kurtardı

Jandarma Karaman'da kaybolan Ege Kabalak'ın kurtardı
27.03.2021 | 13:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarma Karaman'da kaybolan Ege Kabalak'ın kurtardı 02:09
Jandarma Karaman'da kaybolan Ege Kabalak'ın kurtardı 27.03.2021 | 13:58
Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku 00:18
Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku 27.03.2021 | 13:45
Karaman'da kaybolan Sosyal medya fenomeni Furkan Keleş askeri helikopterle kurtarılacak 00:39
Karaman'da kaybolan Sosyal medya fenomeni Furkan Keleş askeri helikopterle kurtarılacak 27.03.2021 | 12:48
Berat Kandili mesajları! 2021 Berat Kandili dualı, anlamlı en güzel KANDİL MESAJLARI Kutlama tebrik 02:45
Berat Kandili mesajları! 2021 Berat Kandili dualı, anlamlı en güzel KANDİL MESAJLARI (Kutlama tebrik) 27.03.2021 | 12:50
Çam kese böcekleri zehir saçıyor... Alerjik bünyeliler dikkat 06:36
Çam kese böcekleri zehir saçıyor... Alerjik bünyeliler dikkat 27.03.2021 | 12:21
Canlı müzik çaldılar mesafe kurallarına uymadılar! 01:53
Canlı müzik çaldılar mesafe kurallarına uymadılar! 27.03.2021 | 12:41
İstanbul Bağcılar'da ortalığın savaş alanında döndüğü kavga kamerada... 7 yaralı! 04:14
İstanbul Bağcılar'da ortalığın savaş alanında döndüğü kavga kamerada... 7 yaralı! 27.03.2021 | 11:44
Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında horoz dövüştürenlere operasyon 00:45
Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında horoz dövüştürenlere operasyon 27.03.2021 | 11:44
Kumardan vazgeçemediler! Hem mühür hem ceza yediler 01:05
Kumardan vazgeçemediler! Hem mühür hem ceza yediler 27.03.2021 | 11:56
İstanbul'da trafikte inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada 01:07
İstanbul'da trafikte inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada 27.03.2021 | 09:48
Trabzon'da köpeğe şiddet görüntüleri ile ilgili açılan dava sonuçlandı 05:21
Trabzon'da köpeğe şiddet görüntüleri ile ilgili açılan dava sonuçlandı 27.03.2021 | 09:54
Mesafesiz eğlence böyle görüntülendi! 31 kişiye 110 bin lira ceza kestiler 00:35
Mesafesiz eğlence böyle görüntülendi! 31 kişiye 110 bin lira ceza kestiler 27.03.2021 | 11:15
Esra Erol'u çileden çıkartan açıklamalar! Aynı erkeğin yanına kaçan eltilerden canlı yayında şok sözler Muammer'in yanında... 14:46
Esra Erol'u çileden çıkartan açıklamalar! Aynı erkeğin yanına kaçan eltilerden canlı yayında şok sözler "Muammer'in yanında..." 27.03.2021 | 10:50
Adnan Oktar’ın halaycı müridi yine rapor aldı! Sağlık raporuyla tahliye olup böyle alem yapmıştı... 00:59
Adnan Oktar’ın halaycı müridi yine rapor aldı! Sağlık raporuyla tahliye olup böyle alem yapmıştı... 27.03.2021 | 10:43
İstanbul Esenyurt'ta Afrikalıların eğlencesindeki skandal görüntüler kamerada 06:58
İstanbul Esenyurt'ta Afrikalıların eğlencesindeki skandal görüntüler kamerada 27.03.2021 | 10:11
İstanbul Esenyurt'ta lüks sitede dehşet saçan boksör kamerada! Önüne gelene böyle saldırdı 04:50
İstanbul Esenyurt'ta lüks sitede dehşet saçan boksör kamerada! Önüne gelene böyle saldırdı 27.03.2021 | 10:12
Berat Kandili gecesi nasıl dua edilir? Berat Kandili gecesi hangi dualar okunur? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu paylaştı | Video 03:31
Berat Kandili gecesi nasıl dua edilir? Berat Kandili gecesi hangi dualar okunur? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu paylaştı | Video 27.03.2021 | 09:31
Hatay'da barışmak için çağırdığı arkadaşını öldüren şahıs kayıplara karıştı 01:21
Hatay'da barışmak için çağırdığı arkadaşını öldüren şahıs kayıplara karıştı 27.03.2021 | 10:12
İstanbul'da 60 adrese fuhuş operasyonu! 24 kişi böyle gözaltına alındı 02:26
İstanbul'da 60 adrese fuhuş operasyonu! 24 kişi böyle gözaltına alındı 27.03.2021 | 10:09
Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı 06:26
Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı 27.03.2021 | 10:06

Karaman'da, araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda kayıp Ege Kabalak'a (26) arama- kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde Mersin'in Cehennem Deresi Milli Parkı bölgesinde ulaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA