Jandarma Mobil Harekat Merkezi her türlü göreve hazır

Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketlerinde de arama kurtarma, sosyal destek ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol alan Jandarma Mobil Harekat Merkezi, her türlü doğal afet, toplumsal olay ve terör olayları gibi kriz anlarında olay yerinde bulunan jandarma unsurları ile diğer kurumlar arasındaki koordinenin sağlanması, olayla ilgili ilk verilerin hızlı ve en doğru şekilde değerlendirilerek çalışmalara yön verilmesi amacıyla her türlü göreve hazır bulunuyor.

Doğal afetlerde, toplumsal olaylarda ve terör olaylarında kriz ortamının sevk ve idare edilmesi amacıyla Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) tarafından işletilen Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi vatandaşların huzur ve güvenliği için her türlü göreve hazır bulunuyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterleri arasına giren Mobil Harekat Merkezi ile doğal afet, toplumsal olay ve terör olayları gibi kriz anlarında olay yerinde bulunan jandarma unsurlarıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ve diğer kurumlar arasında koordinenin sağlanması, olayla ilgili ilk verilerin en hızlı ve en doğru bir biçimde değerlendirerek çalışmalara yön verilmesi ve bu sayede kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Olası bir kriz anında sahip olduğu uydu, internet ve ağ bağlantısıyla herhangi bir harici enerji ve kablo iletişim ağına ihtiyaç duyulmadan haberleşme imkanına sahip olan Mobil Harekat Merkezi, ayrıca İnsansız Hava Aracı (İHA) görüntüleri izleme ve yönlendirme, olay bölgesini mini dronlar yardımıyla canlı görüntüleme, coğrafi analiz sistemiyle olay bölgesinin değerlendirilmesi, afet yönetim destek sistem vasıtasıyla doğal afetlerin anlık takibi, Orman Genel Müdürlüğü yangın takip ve meteorolojik veri sistemleri aktif olarak takip edilerek kullanılabilmekte.