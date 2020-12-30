Video Yaşam Jandarma, öğrencilere "EBA" üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci | Video

Jandarma, öğrencilere "EBA" üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci | Video

Jandarma, öğrencilere
30.12.2020 | 09:16

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Kırıkkale’de jandarma tarafından 'Trafik Dedektifi Projesi' kapsamında ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilere 'EBA' üzerinden trafik eğitimi veriliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan işbirliği çerçevesinde 4-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" eğitim faaliyetleri devam ediyor.


Kent genelinde trafik kazalarının azaltılmasına yönelik Kırıkkale Valiliği koordinesinde yürütülen proje kapsamında: proje göstergelerinden biri olan "öğrencilere trafik eğitimi verilmesi" faaliyeti, dönem içerisinde yaşanan salgın nedeniyle yüz yüze verilemediğinden bu eğitimler, Vali Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) alt yapısı kullanılarak veriliyor.


Hedef 11 bin öğrenci
Jandarma, "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında "EBA" uygulaması üzerinden öğrencilere ulaştı. Trafik Kısım Amiri Jandarma Asb.Kd.Bşçv. Murat Cihan tarafından toplam 300 öğrenciye verilen eğitimde, trafik kuralları anlatılarak soruları yanıtlandı. İlerleyen günlerde ise ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 11 bin öğrenciye uzaktan eğitim verilmesi planlanıyor.

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