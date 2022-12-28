Video Yaşam Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi | Video
Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi | Video

Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi | Video

28.12.2022 | 09:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:55
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 28.12.2022 | 11:05
7.5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırıyorlar | Video 03:42
7.5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırıyorlar | Video 28.12.2022 | 10:28
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 10:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 28.12.2022 | 10:32
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 02:24
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 28.12.2022 | 10:28
Satmak istediği otomobilini ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı | Video 02:19
Satmak istediği otomobilini ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı | Video 28.12.2022 | 10:25
Mardin’de 750 polisin katımıyla Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video 01:25
Mardin’de 750 polisin katımıyla "Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video 28.12.2022 | 10:28
Mardin’de 750 polisin katımıyla Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video 01:25
Mardin’de 750 polisin katımıyla "Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video 28.12.2022 | 10:16
Mersin’de tefeci operasyonu: 10 gözaltı | Video 01:44
Mersin'de tefeci operasyonu: 10 gözaltı | Video 28.12.2022 | 10:16
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 02:24
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 28.12.2022 | 09:56
Beylikdüzü’nde ATM yanında unutulan çeyiz parasını böyle aldı | Video 01:54
Beylikdüzü'nde ATM yanında unutulan çeyiz parasını böyle aldı | Video 28.12.2022 | 09:48
Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi | Video 01:45
Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi | Video 28.12.2022 | 09:23
Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı! O anlar kamerada | Video 02:28
Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı! O anlar kamerada | Video 28.12.2022 | 08:55
Mersin’de tefecilere operasyon: 11 gözaltı | Video 03:45
Mersin'de tefecilere operasyon: 11 gözaltı | Video 28.12.2022 | 08:48
Mersin’de tefecilere operasyon: 11 gözaltı kararı | Video 03:45
Mersin'de tefecilere operasyon: 11 gözaltı kararı | Video 28.12.2022 | 08:55
Basın Ekspres yolunda trafikte akıl almaz magandalık | Video 01:59
Basın Ekspres yolunda trafikte akıl almaz magandalık | Video 28.12.2022 | 08:56
Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı | Video 02:28
Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı | Video 28.12.2022 | 08:47
Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden uçtu | Video 02:00
Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden uçtu | Video 28.12.2022 | 08:55
Meksika’da şehir merkezinde bulunan 9 metrelik Noel ağacı yandı | Video 01:20
Meksika’da şehir merkezinde bulunan 9 metrelik Noel ağacı yandı | Video 27.12.2022 | 22:49
Bitlis’te hilal mest etti | Video 01:13
Bitlis’te hilal mest etti | Video 27.12.2022 | 20:50
Erzurum’da terör örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı | Video 00:43
Erzurum’da terör örgütlerine yönelik operasyon: 12 gözaltı | Video 27.12.2022 | 16:46

İSTANBUL'da jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi düzenlediği sahte içki operasyonunda  binlerce litre sahte içki ele geçirilirken, sahte içki üretirken suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi, şüphelilerin kurdukları paravan şirketler aracılığıyla kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesi ile sahte içki ürettikleri bilgisini aldı. Ekipler, şüphelilerin piyasadan temin ettikleri metil alkolleri kurmuş oldukları özel düzenekler vasıtası ile saflaştırarak etil alkole çevirdikleri, saflaştırmış oldukları etil alkole belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri, elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere tekrar doldurarak sahte bandrol yapıştırarak, özellikle açık içki sunumu yapan bar, pavyon, meyhane, birahane ve içkili restoran türü işletmelere sattıkları tespit edildi.

Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak, Bakırköy ve Esenler'de belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka, 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 kapak, 9 bin 200 boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA