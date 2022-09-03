Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi | Video

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İstanbul'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandığı operasyon anları kameralara yansıdı.
Operasyonlarda 31 bin 200 litre madeni motor yağı, 47 adet 1 tonluk plastik bidon, 20 bin 200 adet tanınmış firmalara ait bidon, 18 bin 500 adet tanınmış firmalara ait kutu, 5 bin 500 adet etiket ile lazer yazı ve etiket makinesi ele geçirildi.
Yakalanan 4 şüpheli, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu ile Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.