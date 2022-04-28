Video Yaşam Jandarma sahtecilere geçit vermedi | Video
Jandarma sahtecilere geçit vermedi | Video

Jandarma sahtecilere geçit vermedi | Video

28.04.2022 | 08:48

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen bir operasyonla; haklarında arama ve yakalama kararı olan, yasadışı yollarla yurdu terk etmeye çalışan suç ve terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahıslara, sahte kimlik, sürücü belgesi ve pasaport imal eden B.B. isimli şüpheli yakalandı. Operasyonda; çeşitli kurumlara ait sahte mühür, çok miktarda sahte nüfus cüzdanı, sahte pasaport ve sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri, çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti hologramı ile sahte evrak üretimi için oluşturulmuş bilgisayar düzeneği ele geçirildi. B.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; B.B. isimli bir şüphelinin, sahte kimlik ve pasaport düzenlemek amacıyla bilgisayar, yazıcı ve matbaa malzemesi temin etmeye çalıştığı bilgisini aldı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, B.B.'nin Avcılar'da bir ev kiraladığı ve piyasadan temin ettiği bilgisayar ve yazıcı düzenekleri bu adrese taşıdığı tespit edildi.

SUÇÜSTÜ OPERASYONLA YAKALANDI

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; B.B.'yi sahte belge üretirken suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda; kullanıma hazır 10 adet yeni nesil çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 13 adet sahte Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, 11 adet İsrail, Portekiz ve Suriye ülkelerine ait sahte pasaport, bir adet Almanya ülkesi sürücü belgesi, 10 adet çeşitli kurumlara ait mühür, 5 bin adet boş çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 4 bin 500 adet yeni tip Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesi ile iki bin adet eski tip Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesi ele geçirildi.

EVİ BASIM MERKEZİNE ÇEVİRMİŞ

Şüpheli B.B.'nin adeta basım merkezine çevirdiği evde ayrıca; renk değişimi ile kimliklerin ayırt edici özelliğinin gözle görülebilmesi amacıyla kullanılan 3 bin adet sahte hologram bulundu. Söz konusu hologramların; sahte belgenin orijinalinden ayırt edilmesini zorlaştırdığı, sadece uzman kişilerin ve bu konuda eğitim almış kolluk personeli tarafından sahteliğinin anlaşılabileceği konusu dikkat çekti.

SUÇLULARA ÖZEL TASARLAMIŞ

Sahte pasaport ve kimliklerin; suç ve terör örgütleriyle bağlantısı bulunan ve yurt dışına kaçmak isteyen, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kasten adam öldürme gibi ağır ceza gerektiren suçlardan sabıkalı kişilere yönelik olarak hazırlandığı ortaya çıktı. Şüpheli B.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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