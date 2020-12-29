Jandarma, silah satıcısını alıcı kılığına girerek yakaladı | Video
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Bilecik’ten getirdiği tabancaları Eskişehir’de satmak isteyen şahıs, jandarma tarafından alıcı kılığına girilerek suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Söğüt ilçesinde ikamet eden H.Ö. elinde bulunan tabancaları satmak için Eskişehir'e geldi. Durumu haber alan jandarma ekipleri alıcı kılığına girerek şüpheliye operasyon düzenledi. Tepebaşı ilçesi Hisar mahallesinde düzenlenen operasyonda, şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, H.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada farklı boyutlarda 8 adet hançer ele geçirildi.
Jandarma tarafından suçüstü yakalanan şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatılan H.Ö., sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.