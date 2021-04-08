Video Yaşam Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi: "Veremem abi" | Video

Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi: "Veremem abi" | Video

Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi:
08.04.2021 | 13:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beylikdüzü'nde olay! Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü | Video 01:46
Beylikdüzü'nde olay! Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü | Video 08.04.2021 | 14:28
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu | Video 00:34
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu | Video 08.04.2021 | 14:28
Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi: Veremem abi | Video 07:49
Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi: "Veremem abi" | Video 08.04.2021 | 13:53
Kurdun dağ keçisi avı görüntülendi | Video 05:45
Kurdun dağ keçisi avı görüntülendi | Video 08.04.2021 | 14:04
Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi | Video 00:12
Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi | Video 08.04.2021 | 13:59
Antalya'da parkta tekmeli sopalı kavga | Video 00:34
Antalya'da parkta tekmeli sopalı kavga | Video 08.04.2021 | 14:01
TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atan sürücü yakalandı | Video 00:45
TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atan sürücü yakalandı | Video 08.04.2021 | 14:01
İstanbul TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atarak dehşet saçan sürücü kamerada 00:45
İstanbul TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atarak dehşet saçan sürücü kamerada 08.04.2021 | 13:41
Kocaeli'de kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu: Ortalık savaş alanına döndü! 02:59
Kocaeli'de kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu: Ortalık savaş alanına döndü! 08.04.2021 | 13:42
Antalya'da parkta tekmeli sopalı acımasız kavga kamerada! 3 kişiden bir kişiye karşı 00:34
Antalya'da parkta tekmeli sopalı acımasız kavga kamerada! 3 kişiden bir kişiye karşı 08.04.2021 | 13:41
Erzincan'da kurtla dağ keçisi arasındaki ölümcül mücadele kamerada 05:45
Erzincan'da kurtla dağ keçisi arasındaki ölümcül mücadele kamerada 08.04.2021 | 12:54
Sıfır aldığı motor 3 gün sonra çalındı. Hırsızlık anları kamerada | Video 01:43
Sıfır aldığı motor 3 gün sonra çalındı. Hırsızlık anları kamerada | Video 08.04.2021 | 12:28
Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı | Video 02:19
Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı | Video 08.04.2021 | 12:28
Son dakika! Muğla’da dehşet. Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü | Video 00:57
Son dakika! Muğla’da dehşet. Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü | Video 08.04.2021 | 11:55
Balkondan düşen yavru kediler martılara yem olmaktan böyle kurtarıldı | Video 02:26
Balkondan düşen yavru kediler martılara yem olmaktan böyle kurtarıldı | Video 08.04.2021 | 11:55
Müge Anlı'da SON DAKİKA! Korku evindeki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:44
Müge Anlı'da SON DAKİKA! Korku evindeki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı 08.04.2021 | 11:31
İki kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı tek başına kaldırıp böyle çaldı | Video 02:33
İki kişinin zor kaldırdığı demir tezgahı tek başına kaldırıp böyle çaldı | Video 08.04.2021 | 11:24
O timsah artık koruma altında | Video 01:34
O timsah artık koruma altında | Video 08.04.2021 | 11:24
Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan Ramazan'da virüse karşı 'Online iftar' önerisi 03:37
Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan Ramazan'da virüse karşı 'Online iftar' önerisi 08.04.2021 | 11:21
Kağıthane'de aracın çarptığı motosikletli genç ağır yaralandı. O anlar kamerada | Video 03:31
Kağıthane'de aracın çarptığı motosikletli genç ağır yaralandı. O anlar kamerada | Video 08.04.2021 | 10:11

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Osman Kalfalar Mahallesi'nde bulunan 21 adet roma dönemine ait tarihi eseri müzeye götürmek için gelen ekipler ile mahallesi sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Tarihi eserlerin uzun yıllardır köyde korunduğunu belirten mahalle sakinleri eserleri vermemek için eserlerin üzerine oturarak eylem yaptı. Bunun üzerine mahalleye çok sayıda Jandarma ekibi sevk edildi. Her iki tarafında bekleyişi sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Osman Kalfalar Mahallesi'nde camii ve bazı evlerin duvarlarında roma dönemine ait 21 adet eser kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine mahalleye giden Elmalı Müze Müdürlüğü Ekipleri, eserlerin müzeye kaldırılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde eserleri kaldırmak için bugün köye gelen ekipler, mahallelinin direnişi ile karşılaştı. Müze müdürlüğü ekiplerine tepki gösteren mahalle sakinleri, eserlerin uzun zamandır köyde bulunduğunu ve bugüne kadar koruduklarını belirterek eserleri vermeyecekleri söylediler. Müze ekiplerinin kamyonunun gelmesi ile mahalle sakinleri eserlerin üzerine oturarak eylem başlattı. Yaşanan gerginlik üzerine mahalleye, çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Mahalleye gelen Jandarma ekipleri, tarihi eserlerin etrafını güvenlik şeridi ile çevirdi. Güvenlik şeridini geçen mahalle sakinleri, eserlerin üzerinde oturmaya devam ediyor. Müze müdürlüğü yetkilileri ise konu ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirmek için olay yerinden uzaklaştı.

Mahalle sakini 87 yaşındaki Osman Pınar, "Bu eser daha önce buradan değildi. Bu köy halifelik zamanında kuruldu. Önce Halife köyü olarak bilinirdi sonra şimdiki adı ile biliniyor. Bu aslan taşı burada değildi. İleride dağdan getirildi. Kızaklar taşındı. Başka eserlerde de varı. Çeşitli yerlere gitti. Biz o zamanlar çocuktu. Bu taşı bu köy koruyor zaten. Hepimiz de sahip çıkıyoruz. Vermek istemiyoruz" sözleri ne yer verdi.

Bir başka mahalle sakini Enver Sarı ise, "Biz bildik bileli bu eserler var. Bu eserler kızakla taşınmış. Biz vermek istemiyoruz. Büyükşehir önündeki eser de buradan gitti. Buraya çeşme takılmış o şekilde gündeme geldi. Daha önce de götürmek için geldiler ama vermedik. Yine vermeyiz" açıklamasına yer verdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA