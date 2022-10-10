Video Yaşam Jandarma timlerinin ortak operasyonunda 20 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video
Jandarma timlerinin ortak operasyonunda 20 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video

Jandarma timlerinin ortak operasyonunda 20 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video

10.10.2022 | 11:31

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Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ortahisar ilçesi Akoluk Mahallesi’nde yapmış oldukları çalışma neticesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde tespit etti. Narkotik Madde tespit köpeği Yatkın ve JASAT ekiplerince bir ev ve eklentilerine yapılan operasyonda 20 kilo 340 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ö.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelesi kapsamında JASAT Dedektifleri ve Jandarma Narkotik Timleri yapmış olduğu saha çalışmaları ve takip sonucu Trabzon'un Ortahisar İlçesi Akoluk Mahallesinde Ö.B. isimli kişinin ev ve eklentilerinde bol miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi.

Jandarma Narkotik Madde Tespit Köpeği "Yatkın"ın da katıldığı ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) dedektifleri ve Jandarma Narkotik timlerince tespit edilen ev ve bahçeye yapılan operasyonda; 9 Kavanoz içerisinde 4.500 gram Kubar esrar, 2 çuval içerisinde 15 kilo 840 gram Kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 20 kilo 340 gram Kubar Esrar ele geçirilirken, ayrıca 1 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, 1 Tabanca Şarjörü, 6 tabanca mermisi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ö.B. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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