Jandarma ve polisten ortak operasyon: 161 kişi yakalandı | Video 20.03.2024 | 13:09 Tekirdağ’da jandarma ve polis ekiplerince müşterek yapılan çalışmada 37’si aranan olmak üzere 161 kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'da jandarma ve polis ekipleri ortak operasyon gerçekleştirdi. "Aranan Şahıslar"ın yakalanmasına yönelik Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce icra edilen müşterek operasyonda hapis cezasına göre aranan 37 şahıs, ve ifadesinin alınmasına yönelik 124 şahıs olmak üzere toplam 161 şahıs yakalandı.