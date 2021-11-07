Jandarma zeytin hırsızlıklarına karşı tarlalarda devriyeye çıkıyor

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Balıkesir’in Edremit Körfezi ilçelerinde zeytin üreticisinin korkulu rüyası hırsızlıklara karşı Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın talimatı ile ilk kez tarlalarda jandarma da devreye girerek Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri devriyelerini 24 saate çıkardı. Devriyelere jandarma timleri de eşlik ediyor.
Hasat mevsiminde zeytincilerin en büyük sorunlarının arasında yer alan zeytin hırsızlıklarının önüne geçilmesi için Edremit, Burhaniye, Gömeç'in yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıda alınan kararlar neticesinde jandarma ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri bölgede 24 saat görev yaparak hırsızlık olaylarının önüne geçiyor. Devriye ekiplerine ayrıca jandarma timleri de eşlik ediyor.
Yapılan uygulama hakkında konuşan zeytin üreticisi ve zeytinlik sahibi İsmail Demirlenk, zeytinliklerde yaşanılan hırsızlıklardan bıktıklarını ve jandarmanın zeytinlik arasında yaptıkları 7/24 denetimlerden son derece memnun olduklarını söyledi.
Zeytinliklerde tayfa sorumlusu Kahya Ahmet İzci ise jandarmanın, kır bekçileri ile birlikte sürekli zeytinlik arasında yaşanılan hırsızlıklara karşı denetimler sürdürmesinin kendileri için son derece memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Jandarmanın Ayvalık genelindeki tüm zeytinlik alanlarda son m0odel arazi araçlarıyla ve sık sık timlerle zeytin hırsızlarına göz açtırmadığını vurgulayan Ahmet İzci,bu sayede zeytinliklerin son derece güvende olduğunu vurguladı.