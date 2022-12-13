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OTOMATİK OYNAT
00:08
00:46
‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı | Video 13.12.2022 | 11:14
08:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Aralık 2022 Salı atv izle! | Video 13.12.2022 | 11:08
05:07
01:09
Antalya'da araç şarampole devrildi, sürücü yaralandı | Video 13.12.2022 | 10:25
03:58
Jandarmadan 11 adrese eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonu | Video 13.12.2022 | 10:55
02:57
Son Dakika: İstanbul'da yağmur başladı, trafik adeta felç oldu! | Video 13.12.2022 | 10:32
01:18
06:01
Anahtarını alıp kaçan karganın arkasından böyle koştu | Video 13.12.2022 | 10:04
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Tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti | Video 13.12.2022 | 10:15
01:29
Sultangazi'de kaza sonrası yaşananlar kamerada | Video 13.12.2022 | 10:14
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İstanbul'da mandaların yolculuğu böyle görüntülendi | Video 13.12.2022 | 09:48
03:50
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı | Video 13.12.2022 | 10:01
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Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon | Video 13.12.2022 | 09:33
01:51
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 5 soruşturmada 39 gözaltı | Video 13.12.2022 | 09:10
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Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı yansıdı | Video 13.12.2022 | 08:41
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Tavşanlı'da otomobil yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 08:41
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Bursa'da belediye otobüsüne çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü | Video 13.12.2022 | 08:40
Aksaray’da alkol ve sigara kaçakçılarına yönelik 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.