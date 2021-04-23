Jandarmadan 23 Nisan'a özel kısa film | Video

Jandarma Genel Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin kısa film hazırladı. Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan filmde, bir çocuğun kaybettiği kuzusunu bulan jandarma ekiplerinin kuzuyu çocuğa teslim ettiği anlar canlandırıldı.Paylaşımda, "Cumhuriyetin kuzuları, Cumhuriyetin Jandarmasına emanet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." denildi.