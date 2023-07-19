Video Yaşam Jandarmadan aranan şahıslara operasyon: 31 gözaltı | Video
Jandarmadan aranan şahıslara operasyon: 31 gözaltı | Video

Jandarmadan aranan şahıslara operasyon: 31 gözaltı | Video

19.07.2023 | 10:37

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen 31 şüpheliden 24'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Haziran-18 Temmuz 2023 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Adli makamların koordinesiyle JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde, hırsızlık, silahlı yağma, dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs, askeri ceza kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, basit yaralama, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından aranan 31 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 31 şüpheliden 24'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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