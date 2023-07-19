Jandarmadan aranan şahıslara operasyon: 31 gözaltı | Video
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen 31 şüpheliden 24'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Yakalanan şüpheli şahıslar, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 31 şüpheliden 24'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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