Video Yaşam Jandarmadan ‘Barbie-ES’ operasyonu: 18 gözaltı | Video
Jandarmadan ‘Barbie-ES’ operasyonu: 18 gözaltı | Video

Jandarmadan ‘Barbie-ES’ operasyonu: 18 gözaltı | Video

06.01.2024 | 11:27

Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Barbie-ES’ operasyonunda 18 şüpheli yakalanırken, 7 araç muhafaza altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde meydana gelen 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Fuhşa Yer Temini' suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı. Polis ekipleri tarafından 6 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılan çalışmalar sonucunda 5 Ocak tarihinde Eskişehir, Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin illerinde eş zamanlı olarak 'Barbie-ES' isimli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10'u Eskişehir'de olmak üzere toplamda 18 şüpheli yakalanırken, 7 araç muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin gerekli işlemlerin yapılarak, adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kasiyer Merve böyle öldürülmüştü! İstenen ceza belli oldu... | Video 06:50
Kasiyer Merve böyle öldürülmüştü! İstenen ceza belli oldu... | Video 06.01.2024 | 11:26
Kadıköy’de içinde öğrencilerle birlikte kaçırılan servisin içinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:17
Kadıköy'de içinde öğrencilerle birlikte kaçırılan servisin içinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06.01.2024 | 11:38
İstanbul’da polise ateş açmışlardı! Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi 00:29
İstanbul'da polise ateş açmışlardı! Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi 06.01.2024 | 11:35
Jandarmadan ‘Barbie-ES’ operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:43
Jandarmadan ‘Barbie-ES’ operasyonu: 18 gözaltı | Video 06.01.2024 | 11:27
12.5 kilo Bonzai ve 33 silahla yakaladılar! Operasyon anı kamerada... 01:25
12.5 kilo Bonzai ve 33 silahla yakaladılar! Operasyon anı kamerada... 06.01.2024 | 11:31
Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev topuna döndü: 6 yaralı | Video 00:40
Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev topuna döndü: 6 yaralı | Video 06.01.2024 | 11:01
Şanlıurfa’da feci kaza! Tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü | Video 02:43
Şanlıurfa'da feci kaza! Tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü | Video 06.01.2024 | 10:30
Şile’de minibüs şoförü öğrencilerin üzerine böyle yürüdü: ‘Beni mi döveceksiniz’ | Video 00:48
Şile’de minibüs şoförü öğrencilerin üzerine böyle yürüdü: ‘Beni mi döveceksiniz’ | Video 06.01.2024 | 10:21
Kadıköy’de kaçırılan servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:48
Kadıköy'de kaçırılan servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.01.2024 | 10:05
Karaman’da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi | Video 01:34
Karaman’da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi | Video 06.01.2024 | 09:55
Bolu’da 4,2’lik deprem! 00:59
Bolu'da 4,2'lik deprem! 06.01.2024 | 09:48
İstanbul’da içindeki öğrencilerle kaçırılan minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı 04:48
İstanbul'da içindeki öğrencilerle kaçırılan minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı 06.01.2024 | 09:48
Arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ağır yaralı | Video 01:12
Arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ağır yaralı | Video 06.01.2024 | 09:29
Tem Otoyolu’nda 3 araç zincirleme kazaya karıştı | Video 01:20
Tem Otoyolu'nda 3 araç zincirleme kazaya karıştı | Video 06.01.2024 | 09:29
Bitlis’te çatıda biriken karlar şelale gibi caddeye aktı | Video 00:14
Bitlis’te çatıda biriken karlar şelale gibi caddeye aktı | Video 06.01.2024 | 09:29
Sit alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı | Video 00:54
Sit alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı | Video 05.01.2024 | 16:51
Kadıköy’de servis minibüsünü kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi | Video 03:32
Kadıköy’de servis minibüsünü kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi | Video 05.01.2024 | 16:01
Şanlıurfa’da trafo aşırı yüklenme nedeniyle patladı! O anlar kamerada | Video 00:40
Şanlıurfa'da trafo aşırı yüklenme nedeniyle patladı! O anlar kamerada | Video 05.01.2024 | 15:49
Zor durumdayım diyerek dolandırıcılık yaptı, kendini tokatlayarak itiraf etti | Video 02:26
"Zor durumdayım" diyerek dolandırıcılık yaptı, kendini tokatlayarak itiraf etti | Video 05.01.2024 | 15:04
Batman’da terör örgütü DEAŞ’ın finans ağına darbe 00:39
Batman’da terör örgütü DEAŞ’ın finans ağına darbe 05.01.2024 | 15:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA