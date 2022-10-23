Video Yaşam Jandarmadan 'Ceylan' operasyonu | Video
Jandarmadan 'Ceylan' operasyonu | Video

Jandarmadan 'Ceylan' operasyonu | Video

23.10.2022 | 10:28

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Çatalca’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir çiftlikte yabani hayvan bulunduran 1 kişi yakalandı. Çiftlikte yapılan aramalarda 16 ceylan ele geçirildi. Yaban hayvanları bulundurma ve üretme suçundan işletme sahibine toplamda 583 bin 70 lira ceza yazıldı.

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Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çatalca'da bulunan bir çiftlikte yabani hayvan bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Alınan bilgi kapsamında harekete geçen ekipler, söz konusu çiftlikte arama yaptı. Aramalarda 16 ceylan ele geçirildi.

Ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Çiftliği işleten O.U. isimli kişiye izinsiz yaban hayvanları bulundurma suçundan 11 bin 835 lira, yaban hayvanlarını yasa dışı üretmek suçundan 11 bin 835 TL ve hayvan başına 35 bin TL olmak üzere toplamda 583 bin 70 lira ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek için İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını indirerek ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak karşılaştıkları sorunların çözümü için yardım alabilecekleri bildirildi.

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