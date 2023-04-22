Jandarmadan depremzede çocuklara bayram hediyesi | Video 22.04.2023 | 16:34 Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde en çok yıkıma maruz kalan Hatay’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri depremzede çocuklara bayram hediyesi dağıttı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Deprem felaketinin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında olan ve depremzedelere verdiği destekle takdir toplayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayramda da depremzede çocukları unutmadı. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Antakya'daki çadır kenti ziyaret eden Jandarma, depremzede çocuklara bayram hediyesi dağıttı.

Çocuklara ayakkabı ve bayramlık dağıtan ekipler, kendileri ile bayramlaşan depremzede çocuklara bayram şekeri ikram etmeyi de unutmadı. Bayram şekerinin yanı sıra, depremzede çocuklara balonlar ve oyuncaklar dağıtan Jandarma, depremden etkilenen çocukların yaralarını biraz olsun sarmaya ve yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret ettiler. Günün sonunda çocuklarla oyunlar oynayarak ziyareti tamamlayan Jandarma ekipleri çocuklara azda olsa moral vermenin mutluluğunu yaşadılar.