Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 23 bin 770 kök haşhaş ele geçirildi | Video
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese yapılan şok baskında 23 bin 770 kök haşhaş, bin 482 kök kenevir ve 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı.
ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 23 bin 770 kök haşhaş, bin 482 kök kenevir, 1 kilo 500 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet 7.65 mm tabanca, tabancalara ait şarjör ve 5 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve tüfeklere ait 26 adet kartuş ele geçirildi.
Yakalan şahıslardan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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