Video Yaşam Jandarmadan drone ve uydu destekli kök kenevir operasyonu | Video
Jandarmadan drone ve uydu destekli kök kenevir operasyonu | Video

Jandarmadan drone ve uydu destekli kök kenevir operasyonu | Video

28.08.2022 | 09:51

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde kaçak yolla ekilmiş 23 bin 24 adet kök kenevir bitkisi ele geçirdi. 2 şahıs yakalanırken, uydu ve drone ile tespit edilen yerde yapılan aramalar ve söküm işlemi kameraya yansıdı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde belirlenen bölgelerde kaçak kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alındı. Alınan bilgi çerçevesinde bölgede araştırmalara başlayan Jandarma ekipleri; bölgede bulunan arazilerin uydu görüntülerini inceleyerek yasadışı ekime elverişli alan açılıp açılmadığını ve ekim yapılabilecek alanları belirledi. Daha sonra belirlenen bölgelere jandarma ekipleri tarafından drone ile yakın plan tarama yapılıp ve söz konusu bölgede kenevir bitkisinin ekildiği yer tespit edildi. Yasadışı kenevir yetiştiren şahısların yakalanması için hazırlıklara başlayan Jandarma ekipleri, söz konusu bölgeleri takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arazileri kiralayan şahıslar tespit edildi. Arazileri kiralayan şahısların gözaltına alınmasıyla operasyon için düğmeye basıldı.

23 BİN 24 ADET KÖK KENEVİR BULUNDU
Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı düzenlenen kenevir operasyonuyla; Arnavutköy'de 22 bin 273 adet kök kenevir Büyükçekmece' de ise 751 adet olmak üzere toplam 23 bin 24 adet kök kenevir ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonlarına drone ile havadan destek verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.K. isimli şahıs tutuklanırken C.M. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen toplam 23 bin 24 adet kök kenevir bitkisi ise adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda yakılarak imha edildi.

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