Jandarmadan düğün magandalarına operasyon: 5 gözaltı | Video

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Aksaray’da ilçe, belde ve köylerde gerçekleştirilen 5 ayrı düğüne gerçekleştirilen operasyonda, havaya ateş açtığı belirlenen 5 magandayı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 5 silah, 4 tüfek ve 200’ün üzerinde mermi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanlarımızda yapılan düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde, silahla ateş etme olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde düğünlerini yapmaları için titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.