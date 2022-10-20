Video Yaşam Jandarmadan düğün magandalarına operasyon: 5 gözaltı | Video
Jandarmadan düğün magandalarına operasyon: 5 gözaltı | Video

Jandarmadan düğün magandalarına operasyon: 5 gözaltı | Video

20.10.2022 | 14:21

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Aksaray’da ilçe, belde ve köylerde gerçekleştirilen 5 ayrı düğüne gerçekleştirilen operasyonda, havaya ateş açtığı belirlenen 5 magandayı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 5 silah, 4 tüfek ve 200’ün üzerinde mermi ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından düğünlerde yaşanan silah atma olaylarına karşı oluşturulan "Mutluluğa Kurşun Sıkma" Projesi çerçevesinde sivil jandarma ekipleri ilçe, belde ve köylerde yapılan düğünlere girdi. Vatandaş gibi düğünleri takip eden jandarma ekipleri 5 ayrı düğünde havaya ateş açıldığını tespit ederek, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Düğünlerde havaya ateş açan 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 193 adet tabanca fişeği, 20 adet 7,65 mm tabanca fişeği ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanlarımızda yapılan düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde, silahla ateş etme olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde düğünlerini yapmaları için titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

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