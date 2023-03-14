Jandarmadan elektrikçi görünümlü silah imalathanesine baskın
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasadan temin ettikleri silah parçalarını bir elektrikçi dükkanında birleştirerek tabancaya dönüştürüp, suç örgütlerine satan zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
ELEKTRİKÇİ DÜKKANI PARAVAN ÇIKTI
Elektrikçi dükkânını paravan olarak kullanıp, elde ettikleri silah parçalarını farklı zamanlarda söz konusu adrese sevk ederek burada birleştirip tabanca üreten ve İstanbul'da piyasaya süren şahısları yakalamak için söz konusu dükkâna operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıslar iş yeri içerisinde bulunan ve kartonpiyer ile ayrılmış bölgede silahların parçalarını birleştirme işlemini yaparken suçüstü yakalandı. Dükkânda yapılan aramalarda; 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
6136 sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan yakalanan S.S. ve S.K., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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