Jandarmadan film gibi operasyon kamerada: Çatıya saklanan firari hükümlü böyle yakalandı | Video

Yozgat’ta jandarma ekipleri, 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı film gibi operasyonla evin çatısında yakaladı. Operasyon, termal dron kamerasınca an be an kaydedildi.