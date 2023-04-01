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Jandarmadan göçmen operasyonu: Bin 353 düzensiz göçmen yakalandı | Video

Jandarmadan göçmen operasyonu: Bin 353 düzensiz göçmen yakalandı | Video

01.04.2023 | 16:49

İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik düzenlenen huzur operasyonlarında 37 organizatör, bin 353 düzensiz göçmen yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında otuzüç bin 401 personel ve dokuz bin 449 ekip ile yedi bin 403 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması yapıldı. Huzur uygulamasında beş bin 670 metruk bina, on bin 205 umuma açık yer, 499 terminal ve üç bin 345 diğer yerler olmak üzere toplam on dokuz bin 719 yer kontrol edildi. 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatör gözaltına alınırken bin 353 düzensiz göçmen yakalandı. 45'i yabancı uyruklu, 8'i terör örgütü üyesi ve iltisaklısı olmak üzere toplam 784 aranan şahıs tespit edildi. 779 'ü yabancı uyruklu ve 94'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 873 şahsa idari yaptırım uygulandı. Uygulamada 8 kamyon, 2 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Öte yandan 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 496 adet mermi, 2 kesici-delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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