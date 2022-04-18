Video Yaşam Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu | Video
Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu | Video

Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu | Video

18.04.2022 | 08:42

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Yasadışı yollarla temin ettikleri dünyaca ünlü markalara ait kaçak cep telefonlarını, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan 4 şüpheli şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonlarda; 380 adet akıllı cep telefonu ile 3 bin adet cep telefonuna ait batarya ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; dünyaca ünlü markalara ait kaçak akıllı telefonları piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şebeke ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, söz konusu telefonların gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurda sokulduğu ortaya çıktı.

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Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, kaçak telefonların depolandığı adresler belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler; Bahçelievler, Ümraniye, Fatih ve Sultanbeyli'de bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 380 adet akıllı cep telefonu ile 3 bin adet akıllı cep telefonuna ait batarya ele geçirildi.

Arama sonrası yapılan dijital incelemede; ele geçirilen cep telefonlarının, internet yoluyla alışveriş yapılan sitelerde orjinalmiş gibi satışının yapılarak piyasaya sürüldüğü, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki cep telefonlarına ait olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslar; ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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