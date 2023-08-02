Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü | Video 02.08.2023 | 13:06 Eskişehir’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalanırken çok sayıda malzeme ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi Karagözler Mahallesi Tülüce Mevkiinde bulunan ormanlık alanda yapılan kaçak kazıya yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 1 şahıs kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada, 3 adet el feneri, 1 adet baş feneri. 1 adet hava kompresörü, 1 adet dürbün, 6 adet kazma, 1 adet el testeresi, 4 adet 5 metre uzunluğunda halat, 1 adet balta, 1 adet merdiven, 2 adet çakı, 4 adet çivi ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. Kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına altından şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.