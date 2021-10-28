Jandarmadan kaçak sigara operasyonu | Video

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gölcük İlçesinde gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda binlerde dolu ve boş makaron ile gümrük kaçağı kilolarca tütün ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, gümrük kaçağı sigara ve tütün sattıkları tespit edilen Gölcük İlçesinde 2 ayrı kişiye ait adreslere baskın yapıldı. Baskın yapılan adreslerede yapılan aramalarda 47 bin 560 dolu, 22 bin 600 boş makaron ile gümrük kaçağı 12 kilo 830 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.