Video Yaşam Jandarmadan kimya fabrikasına sahte/kaçak içki operasyonu | Video
Jandarmadan kimya fabrikasına sahte/kaçak içki operasyonu | Video

Jandarmadan kimya fabrikasına sahte/kaçak içki operasyonu | Video

31.03.2023 | 10:44

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki ticaretine yönelik bir kimya fabrikasına düzenlediği operasyonda 52 bin litre etil alkol, 2 adet elektronik arıtma makinesi, 3 adet ambalajlama makinesi, 3 adet karıştırma kazanı, bir adet dolum makinesi, çok sayıda muhtelif ambalaj ve bidon ele geçirdi. Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığınca halk sağlığının korunması, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi maksadıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında kaçak/sahte alkollü içki üretiminde kullanılan Denatonyum Benzoat isimli kimyasal maddenin çeşitli makinelerde kullanılarak ayrıştırıldığı ve elde edilen etil alkolün sahte/kaçak alkollü içki yapımında kullanılmak üzere piyasaya sürüldüğüne yönelik bilgi elde edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Mart tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Fabrikada yapılan aramada 52 bin litre etil alkol, 2 adet elektronik arıtma makinesi,3 adet ambalajlama makinesi, 3 adet karıştırma kazanı, bir adet dolum makinesi, çok sayıda muhtelif ambalaj ve bidon ele geçirildi. İşletme sorumlusu M.H.H. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahsın adli işlemleri devam ediyor.

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