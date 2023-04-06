Jandarmadan kökünü kurutma operasyonu: 60 gözaltı | Video

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 61 adres belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilçede 'kökünü kurutma' operasyonu gerçekleştiren ekipler, 60 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerde yaptıkları aramalarda 32 kilo 300 gram esrar, bir kilo 500 gram skunk, bir kilo 310 gram metamfetamin, 2 bin 300 adet sentetik uyuşturucu hap, 500 gram bonzai, 218 gram eroin, 305 kök kenevir ile 5 hassas terazi ele geçirdi.Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.