Jandarmadan nefes kesen eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı | Video
Çankırı’da jandarma ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
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