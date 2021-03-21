Video Yaşam Jandarma’dan operasyon. 60 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

Jandarma’dan operasyon. 60 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

Jandarma’dan operasyon. 60 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
21.03.2021 | 09:42

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 60 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin lira para cezası kesildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; İstanbul'da piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

SANAYİ BÖLGELERİ JANDARMA TAKİBİNDE
Alınan bilgi üzerine Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve tamirhaneleri takibe alan Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla, rutin olarak yağ toplayan şahısları tespit etti.

TIR GARAJINA ATIK YAĞ TAŞIYORDU
Atık yağları toplayan şahısları teknik ve fiziki olarak takibe devam eden Jandarma ekipleri yetkisi ve lisansı bulunmayan A.B. isimli şahsın toplamış olduğu atık yağları Sancaktepe'de bulunan bir Tır garajına götürdüğünü belirledi. Jandarma ekipleri atık yağların taşındığı tır garajını gece gündüz takibe aldı.

DÜZENEKLER VE 60 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT
Jandarma ekiplerince şüphelilerin sürekli olarak belirlenen adrese atık yağ taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden tam da atık yağ getirildiği esnada iş yerine baskın düzenlendi. Jandarma ekiplerince iş yerinde yapılan aramalarda; işlem yapılmak üzere bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankı ile içerisinde 60 bin Litre akaryakıt ele geçirildi.

ÇEVREYİ KİRLETMEKTEN 396 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI
İşyeri mühürlenen A.B.'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin lira idari para cezası uygulanırken, Jandarma ekiplerince de adli işlem başlatıldı.

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