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Jandarmadan PKK/KCK’ya şafak operasyonu; 23 gözaltı | Video

Jandarmadan PKK/KCK’ya şafak operasyonu; 23 gözaltı | Video

23.05.2023 | 17:05

Mersin’de Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya düzenlediği şafak operasyonunda 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, molotof atma, korsan gösteri, kundaklama ve güvenlik birimlerine taşlı saldırı türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan ve kamuoyunda 'Ateşin Çocukları' olarak bilinen oluşum ile terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde olan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda aralarında örgüte eleman sağlayan 1 şüphelinin de olduğu toplam 23 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Mersin merkezli Mersin ve Antalya'da geniş kapsamlı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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